Clima: Draghi, “pronti ad aiutare famiglie e imprese per sostenere i costi della transizione ecologica”

“La ripresa post-pandemia ci dà l’occasione di portare avanti le nostre ambizioni in materia di clima, e di farlo in modo equo. Lo Stato deve essere pronto ad aiutare le famiglie e le imprese a sostenere i costi a breve termine di questa transizione”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, nel suo intervento alla sessione conclusiva dello “Youth4Climate: Driving Ambition” al Mico Milano Congressi.

“L’Italia sta facendo tutto il possibile per garantire che i vari Paesi si muovano nella giusta direzione – e rapidamente”, ha spiegato il premier, aggiungendo che “nell’ambito dell’Unione europea abbiamo contribuito ad istituire il programma ‘Next Generation Eu’ per assicurare una ripresa equa e sostenibile”. “L’Italia – ha proseguito – ha stanziato il 40% delle risorse nel nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la transizione ecologica. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la quota dei rinnovabili nel nostro mix energetico, rendere più sostenibile la mobilità, migliorare l’efficienza energetica dei nostri edifici e proteggere la biodiversità”.