Consiglio permanente: Cei, approvati i Messaggi per Giornate del ringraziamento e della vita. Presentata attività Tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Durante la sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente, che si è svolta a Roma dal 27 al 29 settembre, ai vescovi è stata presentata l’attività dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale in relazione alla ripartizione dei contributi. Il 2021 è il terzo anno di applicazione delle nuove “Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.” “È stata dunque condivisa la realtà del servizio dei Tribunali operanti in Italia, dei percorsi giuridico-pastorali che tendono a una maggiore sensibilizzazione e conoscenza da parte dei fedeli del servizio dei Tribunali ecclesiastici, sono state offerte valutazioni di tipo amministrativo” insieme con “un resoconto del fondo per i meno abbienti, che si colloca nel percorso di una sempre maggiore gratuità dei procedimenti”, si legge nel comunicato finale del Consiglio permanente.

Il Consiglio permanente ha approvato sia il Messaggio per la 71ª Giornata nazionale del ringraziamento – che sarà celebrata il 7 novembre 2021 – incentrato sul tema “Lodate il Signore della terra (…) voi, bestie e animali domestici (Sal 148,10). Gli animali, compagni della creazione” sia quello per la 44ª Giornata per la vita – fissata per domenica 6 febbraio 2022 – dedicato al tema “Custodire ogni vita. ‘Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse’ (Gen 2,15)”.

Ai vescovi è stato infine offerto un aggiornamento sul lavoro seguito alla pubblicazione delle tre Istruzioni della Congregazione per l’educazione cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione e l’incorporazione degli Istituti di studi superiori (8 dicembre 2020). Il Consiglio ha ringraziato per quanto fatto finora, invitando a proseguire nello studio delle questioni aperte.