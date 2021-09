Diocesi: Frascati, al via due percorsi di formazione, guidati e in dialogo con mons. Martinelli

Prende il via venerdì 1° ottobre alle 19 un corso di formazione annuale per operatori pastorali della diocesi di Frascati. “La messa: dono incomparabile” è il tema che accompagnerà una lunga serie di incontri settimanali, che si svolgeranno online e saranno guidati dal vescovo Raffaello Martinelli. “Nella prima parte dell’incontro, il presule introdurrà una tematica specifica, servendosi di parole e immagini – si legge in una nota della diocesi – e poi, nella seconda metà di ogni appuntamento, i partecipanti potranno porre questioni al vescovo in diretta”. “Le virtù cardinali nell’arte cristiana” è invece il titolo di un secondo percorso di catechesi, aperto a tutti, e che inizia martedì 5 ottobre alle 20.30 e andrà avanti sempre con cadenza settimanale fino a giugno, con interruzione solo in concomitanza con le festività natalizie e quelle pasquali. “Approfondire, motivare, crescere nella propria fede sono gli obiettivi di queste due proposte, che vogliono anche aiutare chi si prepara per un eventuale servizio di volontariato nella comunità ecclesiale, come catechista, ministro straordinario dell’Eucaristia, lettore, operatore della carità o animatore di oratorio”, concludono dalla diocesi. Per partecipare a entrambi i corsi, è necessario iscriversi compilando un modulo presente sul sito web della diocesi di Frascati. In alcune parrocchie verrà inoltre allestito un maxischermo per partecipare agli incontri come comunità.