Diocesi: Aosta, domani il vescovo Lovignana presenta gli Orientamenti pastorali e l’Assemblea sulla nuova organizzazione territoriale

È in programma per domani, venerdì 1° ottobre, l’incontro pubblico durante il quale il vescovo di Aosta, mons. Franco Lovignana, presenterà gli Orientamenti per l’anno pastorale 2021/2022 con particolare riguardo all’Assemblea diocesana che verrà aperta domenica 17 ottobre con una celebrazione eucaristica in cattedrale.

“Con l’Assemblea – spiega una nota – si conclude il cammino di discernimento iniziato due anni orsono sull’organizzazione territoriale della diocesi. Riflessioni approfondite allo scopo di definire un intervento necessario, ancorché difficile, al consolidamento della vocazione e della missione delle nostre parrocchie”.

L’incontro di venerdì, ospitato dalle 20.45 presso il Cinéma Théâtre de la Ville (Aosta), sarà anche trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Proposta …in Blu e in streaming sul sito web www.radiopropostainblu.it.