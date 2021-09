Afghanistan: Unicef, consegnate 32 tonnellate di aiuti medici e chirurgici per 100.000 bambini e donne per i prossimi tre mesi

Ieri il primo aeroplano che porta aiuti medici salvavita dell’Unicef è arrivato a Kabul, attraverso il ponte aereo della European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (Echo). “Sono arrivate 32 tonnellate con medicine essenziali, soluzioni per la reidratazione orale e antibiotici, aiuti medici e chirurgici, per le necessità di 100.000 bambini e donne nei prossimi tre mesi. I rifornimenti toccano terra in un momento in cui le strutture sanitarie in tutto l’Afghanistan affrontano gravi carenze di forniture e farmaci”, spiega una nota dell’Unicef. “Queste forniture mediche arrivano in un momento critico per i bambini e le madri in Afghanistan che devono affrontare una crisi sanitaria e nutrizionale sempre più grave – dichiara Herve Ludovic De Lys, rappresentante dell’Unicef in Afghanistan -. Ringraziamo l’Ue per il suo sostegno al fine di garantire che i bambini e le madri possano ricevere i servizi sanitari di base di cui hanno bisogno”. Questa è la prima di due spedizioni previste per Kabul attraverso il ponte aereo di Echo nei prossimi giorni.