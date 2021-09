Diocesi: Iglesias, ritorna il concorso “Insieme per il Creato”. Studenti si confronteranno su “Noi e l’Agenda 2030”

Visto il successo riscosso nello scorso anno scolastico con il concorso di idee “L’Amazzonia Iglesiente”, il Progetto Policoro della diocesi di Iglesias in sinergia con l’Ufficio Problemi sociali, lavoro e salvaguardia del creato, la Caritas e il Servizio di Pastorale giovanile, indice la seconda edizione di “Insieme per il Creato” che quest’anno avrà come tema “Noi e l’Agenda 2030: alleati e custodi del nostro Creato”.

“Le classi – si legge nel bando – calandosi nel ruolo di una ipotetica amministrazione comunale prendono in considerazione uno degli obiettivi dell’Agenda 2030, per approfondire e sviluppare l’argomento e prendere in considerazione esempi virtuosi già in atto oppure proporre comportamenti o iniziative atte al raggiungimento dell’obiettivo scelto nel proprio territorio realizzando un elaborato finale secondo la tipologia preferita (es.: video, canzone, composizione scritta, spot pubblicitario, disegni, foto, poesia, racconto, teatro, manifesto) e consona al grado scolastico della classe”.

Al concorso potrà partecipare ogni singola classe degli ultimi due anni della scuola primaria e tutte quelle delle scuole secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio della diocesi. Entro il giorno 31 ottobre l’Istituto scolastico o il docente referente dovrà far pervenire la domanda di adesione mentre gli elaborati dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica diocesi.iglesias@progettopolicoro.it entro il 21 marzo 2022. Le classi vincitrici riceveranno in premio dei pacchetti per realizzare progetti didattici ed attività sull’educazione alla cittadinanza in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.