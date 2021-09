Incontro mondiale famiglie: card. De Donatis (Roma), “continueremo ad essere a fianco delle famiglie in difficoltà”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La Chiesa di Roma si prepara “con gioia” ad accogliere i delegati e i partecipanti al X Incontro mondiale delle famiglie. E lo fa in spirito “sinodale” e in solidarietà con le famiglie che soprattutto dopo il periodo pandemico, si trovano a vivere ai margini della società. Lo ha detto il card. Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del X Incontro mondiale delle famiglie, che avrà luogo a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. Questo anno di preparazione – ha ricordato il vicario per Roma – coincide “con la prima tappa del processo sinodale nella nostra Chiesa diocesana” e “la nostra comunità ecclesiale privilegerà l’ascolto delle famiglie con l’intento di camminare insieme ai pastori, nella consapevolezza che solo ascoltandoci, come ha ribadito il Santo Padre, ascolteremo lo Spirito che parla alla Chiesa”. La diocesi di Roma, inoltre, “continuerà a sostenere alcune iniziative della Caritas diocesana, già presenti sul territorio, a favore delle famiglie in difficoltà. Si tratterà di esprimere sentimenti di solidarietà e di assistenza nei riguardi di alcune famiglie che, anche a causa della situazione pandemica, versano in condizioni di indigenza”. Tra i progetti solidali che il card. De Donatis ha ricordato, in modo particolare, ci sono l’Emporio della Solidarietà Santa Giacinta, situato all’interno della Cittadella della Carità di via Casilina Vecchia, “un vero e proprio supermercato, dove le famiglie bisognose possono fare la spesa gratuitamente”; la Casa dell’Immacolata, all’Alessandrino, che “accoglie mamme e bambini senza dimora, aiuto, e sostentamento”; e Casa Wanda, all’interno del Parco di Villa Glori, dove vivono anziani malati di Alzheimer e dove vengono sostenuti anche i loro familiari.