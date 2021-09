Diocesi: Civitavecchia, domani assemblea su “Amoris laetitia”. Mons. Ruzza, “al centro la relazione, il servizio, la formazione”

Si svolgerà nella cattedrale di San Francesco a Civitavecchia l’assemblea di inizio anno della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, in programma venerdì 1° ottobre alle 18. Al centro dell’appuntamento, una riflessione sull’esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris laetitia”, che guiderà anche le attività parrocchiali e diocesane per il nuovo anno pastorale. “Riprendiamo il cammino della nostra Chiesa concentrandoci sul tema della relazione nella famiglia, come sollecitato anche dal Pontefice in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie di giugno 2022, che si svolge a Roma ma anche nelle Chiese locali – afferma il vescovo di Civitavecchia, mons. Gianrico Ruzza, in un video di lancio dell’assemblea –. Leggeremo l’esortazione sotto tre versanti: la relazione, il servizio e la formazione”. Interverranno in assemblea mons. Carlo Rocchetta, fondatore a Perugia della Casa della tenerezza, insieme con una coppia della stessa comunità, che porterà la propria testimonianza. “Ci parleranno della gioia dell’amore nella famiglia, senza perdere di vista il contesto sociale impegnativo in cui viviamo”, aggiunge mons. Ruzza. La partecipazione all’assemblea è contingentata a causa della pandemia ed è richiesto il green pass per accedere. Il 15 ottobre, nelle due zone pastorali di Civitavecchia e Tarquinia, si svolgeranno gli incontri zonali per approfondire i contenuti dell’assemblea e concretizzarli nelle singole realtà locali.