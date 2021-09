Incontro mondiale famiglie: dal 22 al 26 giugno famiglie delegate di tutto il mondo a Roma con Papa Francesco. Programma, inno e sito web

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022 l’evento centrale del X Incontro mondiale delle famiglie, che avrà per tema, “L’amore familiare: vocazione e via di santità”. Vi parteciperanno – ha anticipato oggi alla stampa Gabriella Gambino, sotto-segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita – circa 2.000 delegati invitati direttamente dalle Conferenze episcopali e dai responsabili delle Associazioni familiari e dei movimenti ecclesiali internazionali. Il congresso pastorale si aprirà mercoledì 22 giugno, nel pomeriggio, nell’Aula Paolo VI in vaticano con il Festival con le testimonianze delle famiglie, alla presenza del Santo Padre. Da giovedì 23 a sabato 25 mattina, si svolgerà sempre in aula Paolo VI il congresso pastorale con conferenze e panel dove si metteranno in dialogo esperienze pastorali di tutto il mondo. Sabato 25 giugno nel pomeriggio ci sarà la Santa Messa in Piazza San Pietro, che, oltre ad includere i delegati invitati, sarà un momento aperto specialmente alle famiglie della diocesi di Roma. La scelta della Messa il sabato pomeriggio è stata compiuta per consentire che la domenica, le famiglie nel resto del mondo potessero celebrare con il proprio vescovo. Il programma si concluderà la domenica mattina con l’Angelus con il Santo Padre in Piazza San Pietro. In conferenza stampa, è stato presentato “We believe in love”, l’Inno ufficiale per l’Incontro mondiale delle famiglie con testo e musica di mons. Marco Frisina. Ed è stato presentato anche da mons. Walter Insero, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Roma, il sito www.romefamily2022.com attraverso il quale le famiglie di ogni continente, oltre agli incontri in presenza organizzati a livello locale, avranno la possibilità di seguire l’Incontro mondiale di Roma con il computer o lo smartphone.