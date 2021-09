Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute) su vaccini, “numeri positivi ma dobbiamo insistere perché un pezzo del Paese non è ancora immunizzato”

“I numeri sono molto positivi, ma dobbiamo ancora insistere. C’è ancora un pezzo di Paese che non è vaccinato e io credo che la campagna che l’Ordine dei medici ha voluto proporre, e che ha chiaramente il patrocinio del ministero della Salute, sia una campagna che va nella direzione giusta”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto oggi alla presentazione a Roma della campagna “Il vaccino ti salva la vita. Vacciniamoci contro il Covid-19” lanciata dalla Fnomceo (Federazione nazionale ordini dei medici) . “Siamo ormai a un passo dall’80% di popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo vaccinale – ha sottolineato il ministro -. Numeri significativi che ci consentono di avere ogni giorno uno scudo migliore per reggere questa stagione che è ancora una stagione di pandemia. Perché la pandemia non è finita, è ancora in corso, però l’arma dei vaccini è l’arma che ci sta consentendo un po’ alla volta di limitare il più possibile le restrizioni e di riappropriarci dei nostri spazi di libertà”. I vaccini, ha aggiunto con riferimento alla campagna Fnomceo, incentrata su malattie come il vaiolo e la difterite, debellate proprio grazie ai vaccini, sono “una delle più straordinarie scoperte della storia dell’umanità, della storia della medicina, e ci hanno consentito di combattere e di dimenticare delle malattie capaci di flagellare davvero la nostra comunità mondiale”. “Io penso – ha concluso – che la campagna degli Ordini dei medici sia una campagna intelligente, perché ci dimostra come anche dentro questa sfida il vaccino sia davvero l’arma fondamentale che può consentirci di chiudere questa stagione così difficile e di aprirne una nuova”.