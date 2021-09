Pellegrinaggi: Ordinariato militare, domani sera il 14° Pellegrinaggio al santuario del Divino Amore

“Ai piedi di Maria per ripartire”: con questa esortazione la X Zona Pastorale dell’Ordinariato militare per l’Italia organizza il 14° Pellegrinaggio al Santuario del Divino Amore, che si svolgerà domani sera 1° ottobre (ore 20.30) sul tema “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio”. La veglia di preghiera del venerdì sarà presieduta dal card. Enrico Feroci. Sabato, invece, è in programma la messa (ore 9.00) presieduta dall’Ordinario militare, mons. Santo Marcianò. Vi prenderanno parte i militari con familiari e amici. Date le restrizioni dovute al coronavirus, i partecipanti raggiungeranno in proprio il Santuario. Per informazioni rivolgersi ai cappellani di Reparto o a don Donato Palminteri presso Comando Legione Carabinieri Lazio. Recapiti telefonici 06/58594441 – cell. 334/6270958