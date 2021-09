Kosovo: il contingente italiano Kfor sanifica le scuole di Peja/Pec e Gorazdevac prima della riapertura dell’anno scolastico

(foto Esercito Italiano)

Alla vigilia della riapertura degli istituti scolastici per l’anno scolastico 2021/2022, i militari italiani del Regional command west, il contingente impegnato nella missione Kfor in Kosovo, la settimana scorsa sono stati impegnati in un’operazione di sanificazione contro il Covid-19 che ha interessato 18 scuole a Peja/Pec e una nel villaggio di Gorazdevac. L’attività è stata coordinata con il Provveditorato agli studi di Peja/Pec, ed ha interessato un totale di 50mila metri quadrati di superficie sanificata. Le operazioni si sono concluse il 26 settembre nell’asilo nido di “Pellumbat e Paqes”, alla presenza del sindaco di Peja/Pec e del colonello Andrea Bertazzo, comandante del Regional command west. Il personale disinfettore proviene tutto dall’Esercito italiano effettivo alla Brigata paracadutisti Folgore sotto la supervisione tecnica dell’ufficiale veterinario del contingente italiano effettivo al Policlinico militare di Roma. Utilizzati come previsto, specifici presidi medico-chirurgici e particolari apparecchiature micronizzanti (Ulv), utili nell’eliminazione di qualsiasi batterio o virus nell’area trattata.