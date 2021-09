Diocesi: Ravenna, mons. Ghizzoni inaugura la prima casa della carità all’interno dell’Opera Santa Teresa

È in programma per domani, venerdì 1° ottobre, a Ravenna, l’inaugurazione la prima casa della carità della città, all’interno dell’Opera Santa Teresa. “Casa San Giuseppe”, spiga una nota della diocesi di Ravenna-Cervia, “è una struttura già esistente all’interno dell’Opera con altre funzioni, che ora si apre all’accoglienza delle persone in difficoltà economiche o sociali. Potrà ospitare fino a 25 persone. In arrivo anche la mensa interna e il servizio docce”. L’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni benedirà i locali al termine della messa per la patrona dell’Opera, santa Teresa di Liesieux.

“L’idea a Santa Teresa – conclude la nota – è rilanciare, con questo modello e nello spirito e secondo gli insegnamenti del suo fondatore, don Angelo Lolli, la centralità del suo impegno verso i poveri e nel servizio alla carità, orientando la sua attenzione verso le antiche e nuove povertà, in costante aumento”.