49ª Settimana sociale: Cei, presentato il programma. Obiettivo “avviare una transizione ispirata dalla prospettiva dell’ecologia integrale”

Al Consiglio episcopale permanente della Cei, che si è svolto a Roma dal 27 al 29 settembre, è stato presentato il programma della 49ª Settimana sociale di Taranto (21-24 ottobre), sul tema “Il Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”, al quale prenderanno parte 142 vescovi, 670 delegati di 218 diocesi, tra cui numerosi giovani, in rappresentanza delle comunità ecclesiali che in questi mesi hanno riflettuto a livello locale a partire dall’Instrumentum Laboris. “L’evento – si legge nel comunicato finale del Consiglio permanente – prevede momenti di approfondimento e confronto con esperti, esponenti del mondo politico, ecclesiale, civile e culturale, testimonianze, lavori di gruppo ed elaborazione di proposte concrete”. L’obiettivo, spiega il comunicato finale, “è quello di avviare una transizione ispirata dalla prospettiva dell’ecologia integrale, con un percorso che continui anche dopo la Settimana sociale”.

Si inizia giovedì 21 ottobre, alle 15,30, con il messaggio di Papa Francesco, i saluti del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e del presidente Regione Puglia, Michele Emiliano. Seguirà la preghiera guidata dal card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, e da mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, presidente del Comitato ccientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani. Si proseguirà con testimonianze sulla situazione di Taranto introdotta da un video, poi un video sul Pianeta ferito riguardante Foresta Amazzonica, Terra dei Fuochi e Pianura Padana e una tavola rotonda su “L’orizzonte che speriamo. Ecologia integrale e Pnrr”.

La Settimana sociale si concluderà domenica 24 ottobre con la messa in concattedrale presieduta, alle 11, dal card. Gualtiero Bassetti, trasmessa su Rai1.