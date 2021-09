Diocesi: Termoli-Larino, domani si apre il Mese missionario

“Testimoni e profeti: annunciare il Regno di Dio che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi”. Questo il tema dell’incontro, a cura dell’equipe diocesana per le missioni, con cui la diocesi di Termoli-Larino aprirà domani, venerdì 1° ottobre, presso la parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Termoli, il Mese missionario. “Iniziamo questo mese missionario in comunione di preghiera perché ognuno sia testimone della fedeltà di Dio e portatore di misericordia ai fratelli che la vita ci fa incontrare”, si legge in una nota, in cui si comunica che le offerte raccolte in questa giornata saranno utilizzate, a nome di tutta la diocesi, per il progetto di completamento della costruzione della Chiesa Holy Rosary a Inanaia – diocesi di Bereina in Papua Nuova Guinea. Il programma dell’incontro prevede, alle 16.30, la recita del Rosario, cui seguirà, alle 17.15, la testimonianza di don Antonio Mascia, sacerdote “fidei donum” in Camerun. Alle 18.30 mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino, presiederà la celebrazione eucaristica, a conclusione della quale ci sarà la premiazione del concorso indetto per i ragazzi nel 2020 dal tema “ I colori della Missione”, già rinviata per il Covid.