Salute mentale: Meter, ad Avola un Centro di sostegno psicologico e psicoterapico gratuito per bambini, ragazzi e famiglie

“Sostegno psicologico e psicoterapico gratuito per bambini, ragazzi e famiglie” è il nuovo servizio gratuito che l’Associazione Meter fornisce ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Un accompagnamento psicologico e psicoterapico attraverso un’equipe multidisciplinare che consente la prevenzione, l’individuazione e il trattamento delle problematiche e dei disturbi psicologici dell’età evolutiva (disturbi d’ansia, disturbi alimentare, disturbi correlati ad eventi stressanti e traumatici, disturbi dell’umore, problematiche relazionali, ecc.).

“Sono i muri che ci devono appassionare, per abbatterli”, sostiene don Fortunato Di Noto. Le fragilità emotive, le vulnerabilità psicologiche devono essere accolte e accompagnate con sensibilità e competenza. Il Centro vuole rappresentare una risposta ai bisogni psicologici dei più piccoli, ma anche degli adulti, in quanto genitori che necessitano di sostegno alla genitorialità. Il servizio è gratuito ed erogato presso il Centro polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza – viale Lido C. Santuccio, 48 – da psicologi e psicoterapeuti. È possibile richiedere anche il servizio in modalità telefonica o online. Le sedute, in quest’ultimo caso, si effettueranno in videochiamata tramite piattaforma online. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria 0931-564872 o scrivere un’e-mail a psicologo@associazionemeter.org.