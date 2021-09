Congresso eucaristico nazionale: Cei, “Torniamo al gusto del pane” il tema per l’appuntamento nel 2022 a Matera

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”. È il tema del prossimo Congresso eucaristico nazionale, che è stato approvato dal Consiglio episcopale permanente della Cei, che si è svolto a Roma dal 27 al 29 settembre. Il Congresso eucaristico, che si terrà dal 22 al 25 settembre 2022 a Matera, “è parte integrante del Cammino sinodale delle Chiese in Italia, in quanto manifestazione di una Chiesa che trae dall’Eucaristia il proprio paradigma sinodale – spiega il comunicato finale del Consiglio episcopale permanente -. A fare da filo rosso alle giornate sarà, dunque, il tema del ‘pane’ che richiama quello della comunione, della partecipazione e della missione, in un’ottica di conversione ecologica, pastorale e culturale”. Il Congresso, che si porrà nel solco dell’esperienza vissuta a Genova nel 2016, “metterà al centro le famiglie, i giovani, i consacrati, i sacerdoti e gli ultimi”, conclude il comunicato finale.