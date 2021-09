Il Ponte d’Oro: “Sii il sogno di Dio”, la Giornata missionaria mondiale spiegata ai più piccoli

“Sii il sogno di Dio” è il titolo di copertina del numero di ottobre de “Il Ponte d’Oro”, rivista per ragazzi edita dalla Fondazione Missio. Il titolo richiama il tema della Giornata missionaria mondiale 2021, in calendario per il prossimo 24 ottobre, che tratta di “Testimoni e profeti”. Con l’attenzione ai più piccoli, destinatari del mensile missionario, i concetti di profezia e testimonianza vengono declinati a misura di bambino, rispettivamente nell’immagine del “sogno” e nell’invito a viverlo in prima persona. “Sii il sogno di Dio” è anche il titolo del dossier che presenta alcune figure protagoniste nel realizzare in concreto il sogno di Dio sulla terra. Come? Vivendo in prima persona quello che Gesù insegna e diventando esempi credibili per tutti. Ecco allora un testimone di accoglienza: dom Pedro Casaldaliga, vescovo di origini spagnole che è stato missionario in Brasile dove ha vissuto in stretta vicinanza con i poveri e gli ultimi. Ma anche i catechisti della Guinea Bissau, che per prepararsi a vivere questo servizio frequentano una vera e propria scuola di tre anni dove vanno ad abitare con le rispettive famiglie: con il loro operato diventano testimoni dell’annuncio. Mons. Eugenio Coter, missionario italiano in Bolivia, oggi vescovo di Pando (Amazzonia), è presentato come testimone della Salvaguardia del Creato. E infine don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, diventa modello di costruttore di pace.

Anche l’editoriale, come gran parte delle altre rubriche, riprende il tema della Giornata missionaria mondiale. A misura di ragazzo spiega: i testimoni “sono persone che nella loro vita hanno incontrato i segni dell’amore di Gesù e lo vivono cercando di aiutare chi si trova in mezzo alle fatiche della vita”. E i profeti? “Sono coloro che leggono nei fatti della vita di ogni giorno, nella storia, i segni di un mondo migliore: e per questo si mettono a camminare accanto ai fratelli con gli occhi rivolti verso Dio, chiedendo al Padre di illuminare i sentieri dell’umanità”.