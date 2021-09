Germania: riprende il cammino sinodale della Chiesa tedesca. Oggi voto su preambolo e introduzione teologica

(Francoforte) Si ritrovano di nuovo a Francoforte i 230 membri del cammino sinodale che la Chiesa cattolica in Germania ha avviato nel 2019. Non più nella grande sala del convento domenicano ma negli spazi enormi del Centro congressi i sinodali lavoreranno da oggi pomeriggio fino a sabato. Non si ritrovano tutti insieme, vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici e laiche, dal febbraio 2020, quando la pandemia ha reso impossibile gli incontri in presenza. A dare l’avvio ai lavori sarà un rapporto della presidenza (composta dal presidente e vicepresidente di Conferenza episcopale e Comitato centrale dei cattolici tedeschi che pariteticamente guidano il processo sinodale) e poi si inizierà la lettura e il confronto in plenaria della prima bozza di sedici testi che sono già stati preparati. Oggi pomeriggio verranno discussi e votati il preambolo e l’introduzione teologica (a cura della presidenza). Domattina si continuerà con i testi preparati dai quattro forum che, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, hanno portato avanti la riflessione su potere nella Chiesa, vita del sacerdote, ruolo della donna e morale sessuale. La conclusione dei lavori è prevista per sabato alle ore 16. I lavori e le celebrazioni sono interamente trasmessi in streaming on line (in tedesco e inglese) attraverso il sito https://www.synodalerweg.de/. Nelle tre giornate sono previsti incontri regolari con i 110 giornalisti e professionisti dei media accreditati e presenti.