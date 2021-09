Diocesi: Sessa Aurunca, sabato 2 ottobre, dopo 10 anni, l’ordinazione di un nuovo sacerdote

Sabato 2 ottobre dopo 10 anni la diocesi di Sessa Aurunca avrà un nuovo sacerdote: don Manuel Rinaldi. Un giovane cresciuto in parrocchia, tra le fila dei ragazzi santangiolesi. Originario di Mondragone, classe 1994, Manuel ha studiato a Posillipo. Una vocazione maturata dopo l’esperienza del fidanzamento e della frequentazione della spiritualità parrocchiale. A suo attivo conta un tempo di volontariato a Quarto tra i ragazzi diversamente abili e a Licola come educatore di giovani emarginati. Importante anche la frequentazione del Rinnovamento nello Spirito e le varie convocazioni riminesi.

Dopo il baccellierato in Teologia del 2020, attualmente frequenta il biennio di specializzazione in Teologia pastorale a Capodimonte.

Il vescovo di Sessa Aurunca, mons. Orazio Francesco Piazza, inaugura una “stagione felice” che vedrà nei prossimi anni altri giovani chiamati alla vita presbiterale.

“Con gioia e umiltà mi pongo a servizio della Chiesa locale e in obbedienza al suo vescovo che in questi anni con paternità mi ha guidato e incoraggiato. La felicità che provo è indescrivibile: il Signore fin dall’ora del Cenacolo ha pensato alla mia semplice persona come discepolo del suo amore e pastore della sua misericordia. Affido questo mio ministero all’intercessione di san Francesco che tanto affascina la mia persona”, dichiara l’ordinando.

“Vivo questo singolare evento di grazia tra emozione e gratitudine. Il Dio, Trino ed Unico, dona nuove energie a servizio del popolo santo. Sono riconoscente per la bella testimonianza dei sacerdoti, specchio di amore verso Dio e di generoso servizio nella Chiesa locale”, afferma il mons. Orazio Francesco Piazza.