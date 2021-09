Romania: mons. Petru Sescu nominato da Papa Francesco vescovo ausiliare di Iasi

Ordinato sacerdote trent’anni fa da Giovanni Paolo II a Roma, mons. Petru Sescu, finora parroco e decano a Bacau, in Romania, è stato nominato oggi da Papa Francesco vescovo ausiliare della diocesi romena di Iași e titolare di Murcona. Nato il 3 aprile 1965 a Săbăoani – villaggio moldavo che ha già dato alla Chiesa in Romania altri tre vescovi: Mihai Robu, Ioan Robu e Aurel Percă –, mons. Sescu ha studiato presso l’Istituto teologico romano-cattolico di Iași, conseguendo il baccalaureato in Teologia. Ha ricoperto finora vari incarichi nella diocesi di Iași: vicario parrocchiale, prefetto per la disciplina presso il Seminario minore a Bacău, economo diocesano e parroco a Iași. Dall’1 settembre era parroco della parrocchia san Nicola a Bacău e decano di Bacău-centro. Secondo i dati forniti dalla Conferenza episcopale romena, la diocesi di Iași si estende su otto contee nel nordest della Romania, è organizzata in undici decanati, con 160 parrocchie, circa 500 sacerdoti diocesani e religiosi, oltre 215mila fedeli. La nomina di mons. Sescu arriva dopo quasi due anni da quando il vescovo titolare di Iași, mons. Iosif Păuleţ era solo alla guida della diocesi, in seguito alla nomina dell’ex ausiliare, mons. Aurel Percă, a capo dell’arcidiocesi di Bucarest. Mons. Păuleţ ha salutato con gioia la nomina di mons. Sescu e gli ha assicurato “il sostegno nella preghiera in tutte le attività di servizio pastorale nella diocesi”, si legge in un comunicato della diocesi di Iași.