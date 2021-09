Perù: Lima, aperto ufficialmente il processo per la beatificazione di padre Luigi Bolla, missionario salesiano vicentino

Si è ufficialmente aperto lunedì, a Lima, il processo di beatificazione e canonizzazione di padre Luigi Bolla, il missionario salesiano nativo di Schio, in diocesi di Vicenza che ha dato la vita per l’inculturazione del Vangelo nei popoli Shuar e Anchuar del Perù. Presiedendo la cerimonia, l’arcivescovo di Lima e primate del Perù, mons. Carlos Castillo Mattasoglio, ha sottolineato la vicinanza raggiunta dal religioso con queste popolazioni autoctone, cosa che gli ha permesso di conoscerne il pensiero e la realtà per donarsi generosamente alla comunità dove era missionario.

“Padre Bolla – ha detto mons. Castillo – ha saputo comprendere l’armonia che c’è tra il Vangelo e il patrimonio del popolo Achuar. Sapeva entrare nelle profondità della lingua e nel cuore delle persone. Possa questo esempio permetterci anche di intervenire nella nostra società in un momento difficile e complesso, per comprendere la grande sfida che abbiamo, perché l’amore regni attraverso lo Spirito di Dio in modo libero e generoso”.

Una volta avviato il processo di beatificazione e canonizzazione, la prossima fase consisterà nell’ascolto e nella raccolta delle testimonianze riguardanti la vita e il profilo spirituale di padre Bolla.