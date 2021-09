Ue: Forum per la regione del Mar Baltico. Tre obiettivi: salvare il mare, collegare la regione, aumentare la crescita

Al via il dodicesimo Forum annuale della Strategia Ue per la regione del Mar Baltico (Eusbsr), organizzato dal ministro degli Affari esteri della Lituania, Kaunas, Klaipėda, e dall’Unione delle città baltiche. L’evento durerà fino al 1° ottobre. Lo comunica in una nota la Commissione europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha aperto la prima sessione con un discorso in cui ha sottolineando che le priorità di Eusbsr sono ben allineate con il piano di ripresa Next Generation Eu. In particolare, la strategia per la regione del Mar Baltico persegue gli obiettivi climatici e digitali, la cooperazione tra Paesi, l’impegno nella campagna di vaccinazione e la lotta agli attacchi ibridi provenienti dalla Bielorussia. “Quest’anno ci concentreremo sulla ripresa sostenibile, comprese le azioni per rilanciare, recuperare e ricaricare l’intera area coperta dalla strategia per una regione del Mar Baltico più verde e più resiliente”, ha detto la commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira. La strategia Eusbsr è la prima strategia Ue macroregionale, è stata approvata dal Consiglio europeo nel 2009, e coinvolge dodici Paesi: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia e Paesi vicini”. Al Forum si discuterà dei tre obiettivi della strategia: “Salvare il mare”, “Collegare la regione”, “Aumentare la crescita”. Un ruolo chiave sarà giocato dalle città di Kaunas, la capitale europea della cultura 2022, e Klaipèda, la capitale europea dei giovani 2021.