Farmaci: Campus Biomedico-Farmindustria, al via il primo master in ricerca clinica, open innovation e market access nell’era digitale

Con l’incontro “Il mondo del farmaco nell’era digitale”, Università Campus Bio-Medico (Ucbm) di Roma e Farmindustria inaugurano oggi la prima edizione del master universitario di II livello in Ricerca clinica, open innovation e market access nell’era digitale. “Un viaggio nel mondo del farmaco – spiegano dall’Ucbm – dall’idea iniziale alle sperimentazioni fino alla sua immissione sul mercato. Costruito intorno alle possibilità offerte dall’era digitale, il master mira a fornire le conoscenze fondamentali per governare l’intero percorso di creazione e immissione nel mercato di un nuovo farmaco per la salute delle persone”. I partecipanti acquisiranno pertanto “le conoscenze fondamentali per dominare l’intero percorso (sperimentale, normativo e regolatorio) di un nuovo farmaco per la salute dell’uomo, conoscenze essenziali per essere protagonisti nelle professioni di settore”. Una parte del master è dedicata ai dispositivi medici, realtà emergenti e peculiari nell’offerta di salute.

All’incontro odierno intervengono fra gli altri Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria, Giorgio Minotti, prorettore alla formazione Ucbm e direttore scientifico del master, Paolo Pozzilli, professore ordinario di endocrinologia e malattie del metabolismo Ucbm, Cesare Galli, professore ordinario di Diritto industriale e diritto dei brevetti all’Università di Parma.