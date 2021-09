Editoria: Città Nuova, sabato si presenta on line il “Manifesto. Per una ri-forma del pensare”

Sabato 2 ottobre, alle ore 16.30, in modalità telematica sul canale YouTube di Sophia University, sarà presentato il libro edito da Città Nuova “Manifesto. Per una ri-forma del pensare” di Piero Coda con Maria Benedetta Curi, Massimo Donà e Giulio Maspero. “Con questa pubblicazione – si legge in una nota – prende avvio un progetto editoriale originale, interdisciplinare, interculturale ed interreligioso: il Dizionario dinamico di Ontologia Trinitaria”, promosso dall’editore Città Nuova e dall’Istituto universitario “Sophia”. “Si tratta di una serie di volumi, ciascuno dedicato a una ‘voce’, cioè a un tema fondamentale nella storia del pensiero – filosofico, teologico, scientifico, artistico –, che contribuiscono ad elaborare e delineare una nuova visione dell’essere, una ‘ontologia’, appunto, illuminata dalla luce di Dio-Trinità”. L’evento di presentazione del Manifesto sarà ospitato all’interno della scuola di formazione su “Tommaso e la sua eredità: Quale ontologia nella luce della rivelazione?”, organizzata dal Centro di studi patristici Genesis dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in collaborazione con l’Istituto universitario “Sophia” di Figline e Incisa Valdarno, Firenze, che nei giorni 1-3 ottobre raduna una ventina di giovani studiosi di tutta Italia. Interverranno alla presentazione del primo volume del “Dizionario dinamico di Ontologia Trinitaria” mons. Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica; John Milbank, dell’Università di Nottingham; Maria Clara Bingemer, dell’Università Cattolica di Rio de Janeiro; Emmanuel Gabellieri, dell’Università Cattolica di Lione.