Gmg Lisbona 2023: il 4 ottobre l’annuncio della data

Sarà annunciata il prossimo 4 ottobre la data della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023 che sarà sul tema “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). A darne notizia è il sito ufficiale della Gmg portoghese. Lo scorso 27 settembre è stato pubblicato il Messaggio di Papa Francesco per la XXXVI Giornata mondiale della gioventù, che si celebrerà a livello locale sul tema: “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16) il prossimo 21 novembre 2021e. Il testo si iscrive nel ciclo dei tre messaggi che accompagnano i giovani nel cammino tra la Gmg di Panama 2019 e la Gmg di Lisbona 2023, tutti incentrati sul verbo “alzarsi”. Quest’anno, per la prima volta, l’edizione “locale” della Giornata mondiale della gioventù verrà celebrata nella solennità di Cristo Re dell’Universo. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha, infine, da poco pubblicato il sussidio Orientamenti pastorali per la celebrazione della Giornata mondiale della gioventù nelle Chiese particolari (http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/GMGpastoralGuidelines.html), in cui sono raccolte le ispirazioni e l’esperienza delle scorse Gmg, per rendere la celebrazione di questa “Giornata dei giovani” ancora più fruttuosa per le comunità locali e per la pastorale giovanile ordinaria.