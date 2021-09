Diocesi: Padova, scelti i loghi di Fondazione Nervo Pasini e Cucine economiche popolari

Sono stati scelti i loghi che d’ora in poi contraddistingueranno i materiali della Fondazione Nervo Pasini e delle Cucine economiche popolari. Lo scorso 3 febbraio, infatti, era stato lanciato un bando per un concorso di idee regionale aperto sia a professionisti del settore del design, arte, grafica Pubblicitaria, illustrazione, comunicazione; sia a studenti delel stesse discipline. L’impegno per i partecipanti era doppio: bisognava, infatti, proporre due loghi, uno dedicato alla Fondazione Nervo Pasini, l’altro alle Cucine economiche popolari. Sono giunti 37 progetti e al termine della valutazione della commissione esaminatrice, riunitasi a giugno, sono stati selezionati due progetti a cui verrà ora corrisposto un riconoscimento di 500 euro ciascuno.

Per la Fondazione Nervo Pasini è stato selezionato un logo realizzato da due studentesse del liceo artistico grafico Valle di Padova – Annadora Zaniolo e Linda Benetollo – attualmente in quarta superiore. Il logo realizzato rappresenta una colomba e una mano, intrecciate in un’unica forma.

Per le Cucine economiche popolari è stato selezionato il logo realizzato da Sara Cifarelli (graphic designer, laureata in storia dell’arte) e Maurizio Nistor (esperto informatico, studente universitario di scienze sociali e fondatore del marchio Needfile). Il logotipo rappresenta il simbolo della spiga di grano e l’uomo.