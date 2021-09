Incidenti sul lavoro: Anmil, il 10 ottobre a La Spezia la 71ª Giornata per le vittime

Domenica 10 ottobre ricorre la 71ª edizione della Giornata Anmil per le vittime degli incidenti sul lavoro, sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica e il patrocinio della Città di La Spezia, con manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle sedi Anmil cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

Per la manifestazione principale, quest’anno è stata scelta la città di La Spezia dove il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha già confermato la sua partecipazione, insieme al presidente della Commissione di Inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia Gianclaudio Bressa, al presidente dell’Inail Franco Bettoni, al direttore dell’Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) Bruno Giordano, al sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini e al presidente dell’Autorità del Sistema portuale del Mar Ligure orientale Mario Sommariva.

In apertura della Giornata si celebrerà una messa che si terrà alle ore 9 nella chiesa dei Santi Andrea e Cipriano (Via Vittorio Veneto) celebrata dal vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato, mons. Luigi Ernesto Palletti, cui seguirà la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti sul lavoro (piazza Caduti della libertà) e una cerimonia civile nel Teatro civico di La Spezia (Piazza Mentana) dove le autorità locali e nazionali si confronteranno sul tema della sicurezza sul lavoro.

Per rafforzare l’azione di sensibilizzazione verso le istituzioni, si legge in una nota, l’Anmil ha chiesto alle varie Commissioni parlamentari di ambiti correlati al tema della Giornata di essere audita nei giorni antecedenti il 10 ottobre per offrire una prospettiva diversa, spunti di riflessione e proposte concrete per trovare soluzioni alla scarsa attenzione nei confronti della prevenzione degli infortuni. Ad oggi hanno accolto positivamente la richiesta la Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale presieduta dalla senatrice Susy Matrisciano con un’audizione del prossimo 5 ottobre, alle ore 15, e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati di cui è presidente il senatore Gianclaudio Bressa, con un’audizione il prossimo 7 ottobre, alle ore 13.