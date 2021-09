Teologia: Pordenone, domani e dopodomani il convegno delle studiose italiane

Tra i numerosi appuntamenti nel denso cartellone della rassegna “Ascoltare, leggere, crescere” anche il convegno delle teologhe italiane che saranno a Pordenone per parlare di donne nella Bibbia e donne che leggono la Bibbia. Domani e dopo domani, infatti, l’auditorium della Regione (via Roma 2) ospiterà il convegno nazionale del Coordinamento teologhe italiane dal titolo “Nello specchio della scrittura. Le donne leggono la Bibbia”. Per l’occasione – informano gli organizzatori – giungeranno in città studiose provenienti da tutta Italia per parlare della ricezione delle figure femminili della Bibbia e di esegesi al femminile. In particolare domani, dalle 15, sarà presentata la collana “La Bibbia e le donne” diretta dall’italiana Adriana Valerio dell’Università Federico II di Napoli, che ne parlerà insieme ad Irmtraud Fischer, Marinella Perroni e Arianna Rotondo. Venerdì 1 ottobre, dalle ore 9.30 sarà presentato un altro progetto editoriale promosso dal Coordinamento, la collana “Madri della fede” diretta da Cristina Simonelli e Rita Torti, che ne parleranno per l’occasione insieme a Laura Invernizzi e Moira Scimmi. Alle ore 16, ultimo incontro del convengo dal titolo “Lettrici della parola” che vedrà confrontarsi su temi interconfessionali la pastora battista Lidia Maggi, l’ebraista Maria Teresa Milano e suor Federica Cacciavillani, segretaria generale delle Orsoline. L’incontro sarà moderato da Lucia Vantini, eletta a giugno scorso nuova presidente del Cti. Nella giornata di domani, ospite della rassegna anche il professor Giovanni Maria Vian, direttore emerito de L’Osservatore Romano e ordinario di Filologia patristica alla Sapienza di Roma, per un incontro riservato ai soci del Rotary Club Pordenone durante il quale parlerà sul tema “La crisi nella Chiesa”.