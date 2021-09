Santa Sede: il 16 e il 17 ottobre la quarta Giornata delle catacombe

Si svolgerà il prossimo 16 ottobre la quarta edizione della Giornata delle catacombe, promossa dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Organizzata sia come evento digitale sia come manifestazione da vivere in presenza, l’iniziativa – spiegano i promotori – “vuole proporre una serie di itinerari alla scoperta del mondo dei simboli cristiani dell’antichità”. Sabato 16 ottobre la Giornata si svilupperà esclusivamente a Roma, mentre domenica 17 ottobre interesserà alcune catacombe del Lazio. Per le visite, sempre gratuite, è necessaria la prenotazione; inoltre bisogna essere muniti di green pass e mascherina. Tutte le informazioni necessarie e il programma della Giornata sono reperibili sul sito.