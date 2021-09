Formazione: Assisi, ripartite le lezioni in presenza dell’Ita e dell’Issra

Dal 27 settembre sono riprese le lezioni per l’anno accademico 2021-2022 dell’Istituto teologico (Ita) e dell’Istituto superiore di scienze religiose di Assisi (Issra), che hanno la loro sede in un’ala del Pontificio Seminario regionale di Assisi, cuore dell’esperienza ecclesiale umbra. Soddisfatto padre Giulio Michelini, preside dell’Ita, di tornare a fare lezione in presenza dopo tre semestri: “È proprio bello rivedere il volto dell’altro. Come tutte le università, anche noi, docenti e studenti, abbiamo fatto tanta fatica nel fare lezione a distanza a causa delle limitazioni imposte per arginare il diffondersi del Covid-19”. Nel ricordare che quest’anno ricorrono i cinquanta anni dalla fondazione dell’Ita, padre Michelini sottolinea: “Come docenti ci impegneremo sempre di più nel rendere la teologia bella, fruibile e spendibile nel mondo e a far sì che gli studenti mostrino il desiderio di imparare: questo è uno dei modi per noi credenti di costruire il Regno di Dio”. Il preside dell’Ita comunica che “l’avvio ufficiale dell’anno accademico 2021-2022 si terrà martedì 26 ottobre, nella sede degli Istituti, a partire dalle ore 9, con una solenne concelebrazione eucaristica e con la prolusione dell’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, sul tema ‘La bellezza della ricerca teologica’”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore dell’Issra, suor Roberta Vinerba: “Sono contentissima di ripartire in presenza. Pur insegnando da oltre venti anni, non nascondo che avevo l’ansia del primo giorno di scuola. Tre semestri di lezioni a distanza sono stati davvero lunghi: insegnare non è solo trasmettere, ma è anche relazione e la relazione in presenza ha un qualcosa di particolare”. Suor Vinerba annuncia delle novità per il biennio di specializzazione dell’Issra: “C’è da quest’anno una moltiplicazione di corsi e indirizzi. Non più solo quello pedagogico-didattico, ma quelli sulla Dottrina sociale della Chiesa, sulla nuzialità e, a partire dal prossimo anno, quello interdisciplinare sulla tutela dei minori”.

Le iscrizioni ai due Istituti sono aperte fino al 15 ottobre. “Studiare teologia – afferma don Matteo Monfrinotti, docente di Patristica nei due Istituti – significa scoprire il senso profondo della vita. In maniera particolare, la teologia sapienziale è quella ricerca che unisce l’esperienza ecclesiale, cioè la vita della Chiesa, con la conoscenza degli studi teologici e la voce del magistero”.

Lo slogan di questo anno accademico è: “In presenza è più bello”. “Poterci guardare nuovamente in faccia con gli studenti – afferma Paolo Capitanucci, docente di Storia della filosofia all’Ita e all’Issra – è veramente una bella cosa, della quale sentivamo l’esigenza. Non dimentichiamo comunque che i nostri Istituti offrono l’opportunità di seguire le lezioni a distanza e per quanti avessero ulteriori difficoltà mettiamo a disposizione anche delle registrazioni”. Info: www.ita-issra.it.