Coronavirus Covid-19: Assisi, domani la presentazione di “Francesco e il coronavirus”

Alla vigilia della Festa di San Francesco del 4 ottobre, i frati francescani del Sacro Convento d’Assisi e i promotori del programma “Sui passi di Francesco” presentano il nuovo progetto didattico: “Francesco e il coronavirus”. L’appuntamento è per domani, 30 settembre, ad Assisi (ore 11, Sacro Convento di San Francesco). La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su YouTube. “Francesco e il coronavirus” – si legge in una nota – è una proposta didattica originale tesa ad aiutare le giovani generazioni a riflettere sull’esperienza della pandemia che ancora stiamo vivendo, mettendola a confronto con tre momenti vissuti da San Francesco d’Assisi all’età di vent’anni. Il progetto “Francesco e il Coronavirus” consente, dunque, di “rileggere assieme l’esperienza personale e collettiva della pandemia cercando di interpretarla, di affrontare il tempo di crisi che stiamo vivendo e di trovare il modo per superarla”. Gli insegnanti che stanno aderendo a questa proposta didattica potranno utilizzare tre strumenti: un video, una pubblicazione, il racconto storico dell’esperienza di san Francesco. Il progetto e gli strumenti didattici saranno illustrati nella conferenza stampa, a cui interverranno padre Marco Moroni, Custode del Sacro Convento; Antonella Iunti, direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria; Sandro Pasquali, vicepresidente della Provincia di Perugia; Paola Vitali, assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative del Comune di Assisi; padre Simone Tenuti, padre Felice Autieri e padre Alfredo Avallone del Sacro Convento; Marco Zucchetta e Elena Belia, giovani in servizio civile, e Flavio Lotti, coordinatore del programma “Sui passi di Francesco”.