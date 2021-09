Papa Francesco: alla Coldiretti, “promuovere modelli produttivi rispettosi dell’ambiente”

In occasione della consegna degli Oscar Green della Coldiretti, il premio all’innovazione per le imprese agricole che creano sviluppo e lavoro con i giovani veri protagonisti della svolta verso il futuro dell’Italia, il Papa ha fatto pervenire, attraverso il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, un messaggio in cui esprime “apprezzamento per il significativo evento volto a favorire una autentica sensibilità ecologica e a valorizzare una maggiore inclusione sociale”, auspicando che l’iniziativa “susciti un rinnovato impegno nel promuovere modelli produttivi rispettosi dell’ambiente e accresca il coinvolgimento dei giovani nella custodia del creato”.