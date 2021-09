Carlo Acutis: don Michele Munno in un libro presenta 31 “briciole eucaristiche” attinte da appunti inediti del beato

Don Michele Munno, nel suo volume “Nascosto in un pezzetto di pane. Briciole eucaristiche con il beato Carlo Acutis”, partendo dall’esperienza spirituale del giovane beato presenta 31 “briciole eucaristiche”, cioè un agile schema di adorazione per ogni giorno del mese, che contiene un breve testo evangelico, una piccola riflessione, un’invocazione e una “briciola” attinta dagli appunti inediti di Carlo Acutis. Perché il testo possa essere utilizzato anche per la preghiera comunitaria, viene proposto uno schema per l’esposizione e l’adorazione pubblica insieme con una raccolta di testi, inni e preghiere. Il volume è arricchito inoltre da alcuni brani dell’Antico e del Nuovo Testamento, utili a comprendere le prefigurazioni del sacramento dell’Eucaristia. Infine vengono riportati i numeri del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica relativi a questo sacramento. “Un testo – scrive mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina nella prefazione – che nella sua semplicità e concretezza ci aiuta a entrare nel mistero eucaristico da innamorati, sull’esempio di tanti fratelli e sorelle che hanno lasciato solchi profondi nel tempo senza fine di Dio e che continuano a portare frutto. In particolare aiuta il lettore a cogliere la profondità di contenuti teologici e spirituali rivelati al giovane beato Carlo. Poche frasi, ‘briciole’, ma impregnate di una forza straordinaria che non può venire all’uomo se non da Dio. Sono certo che quanti avranno tra le mani questo testo non si fermeranno semplicemente a leggerlo ma si soffermeranno a meditarlo e a pregare”.