Diocesi: Acireale, venerdì per 10° anniversario ordinazione episcopale di mons. Raspanti un incontro in cattedrale e una messa

In occasione del decimo anniversario di ordinazione episcopale di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, la comunità diocesana si ritroverà venerdì 1° ottobre, alle ore 17.30, nella basilica cattedrale per un momento di riflessione sull’adeguamento dei luoghi liturgici della cattedrale, dal titolo “Egli parlava del tempio del suo corpo (Gv 2,21)”, tenuto da mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone. Seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Antonino Raspanti.

“Insieme con il nostro pastore – dichiara mons. Giovanni Mammino, vicario generale – lodiamo e ringraziamo il Signore per il dono dell’episcopato che gli è stato conferito dieci anni fa e allo stesso tempo sentiamo l’esigenza di ringraziare e manifestare il nostro affetto al vescovo Antonino per il ministero svolto tra noi”.