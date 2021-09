Papa Francesco: udienza, “lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza”. “Tutti siamo giustificati in Cristo”

“Qual è lo stile di Dio? Vicinanza, compassione e tenerezza”. Lo ha ribadito, a braccio, il Papa, al termine dell’udienza di oggi, in Aula Paolo VI, dedicata al tema della giustificazione. “Sempre vicino a noi, compassionevole e tenero”, ha proseguito Francesco a proposito dello stile di Dio: “E la giustificazione è proprio la vicinanza più grande di Dio con noi, uomini e donne, la compassione più grande verso di noi, uomini e donne, la tenerezza più grande del Padre”. “La giustificazione è questo dono della morte e risurrezione di Cristo che ci fa liberi”, ha ribadito il Papa: “Ma io sono peccatore, ho rubato… Sì, ma alla base sei un giusto. Noi non siamo condannati alla base: siamo santi alla base, poi con il nostro operato diventiamo peccatori. Così, la luce della fede ci permette di riconoscere quanto sia infinita la misericordia di Dio, la grazia che opera per il nostro bene. Ma la stessa luce ci fa anche vedere la responsabilità che ci è affidata per collaborare con Dio nella sua opera di salvezza”. “La forza della grazia ha bisogno di coniugarsi con le nostre opere di misericordia, che siamo chiamati a vivere per testimoniare quanto è grande l’amore di Dio”, ha concluso Francesco: “Andiamo avanti con questa fiducia. Tutti siamo stati giustificati, siamo giustificati in Cristo: dobbiamo attrarre quella giustizia con il nostro operato”.