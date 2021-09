Diocesi: Casale Monferrato, riprendono gli incontri di “Crescere con la Parola”

Riprendono dal 1° ottobre, a Casale Monferrato, gli incontri di “Crescere con la Parola”, il percorso biblico ideato dal vescovo emerito di Mondovì, mons. Luciano Pacomio. L’itinerario, quest’anno sul tema “Persone nuove per una Chiesa in uscita”, è inserito tra gli eventi di “Cantiere speranza”, il progetto promosso da diversi Uffici pastorali della diocesi di Casale Monferrato.

Gli incontri, ospitati tutti nella chiesa di Sant’Antonio con inizio alle 21, si apriranno venerdì con una serata su “Dal conflitto al servizio” che avrà come relatore don Giovanni Perini, biblista della diocesi di Biella. Il giovedì successivo, 7 ottobre, sarà la volta di don Matteo Crimella, docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, che rifletterà su “Dalla diversità contrastante al dialogo”. Il 18 novembre sarà don Claudio Doglio, docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, ad approfondire il tema “Dalle tensioni insanabili al confronto decisionale sinodale”. Conclusione sabato 22 gennaio 2022 con don Franco Manzi, teologo, biblista e docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, su “L’agape criterio di discernimento ecclesiale per vivere la diversità nella comunione”.