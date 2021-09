San Michele arcangelo: la Polizia di Stato ha festeggiato il patrono insieme alla Gendarmeria Vaticana

(foto Polizia di Stato)

Questa mattina la Polizia di Stato e la Gendarmeria Vaticana hanno rinnovato il consueto gemellaggio annuale, incontrandosi nella chiesa di Maria Madre della Famiglia in Vaticano, per partecipare assieme alla messa in onore del patrono san Michele arcangelo, celebrata da mons. Fernando Vérgez Alzaga assieme al coordinatore dei cappellani della Polizia di Stato, don Pino Cangiano. La funzione eucaristica è stata accompagnata da un gruppo strumentale, composto da elementi della banda musicale della Polizia di Stato e dal tenore Francesco Grollo, e per l’occasione sono state esposte all’interno della chiesa un’icona raffigurante san Michele arcangelo e la bolla papale con la quale Pio XII, il 29 settembre 1949, proclamò il santo patrono della Polizia di Stato, per la naturale assonanza con la missione assolta, con professionalità ed impegno, da tutti i poliziotti chiamati ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini, e che trova la sua sintesi nel motto “Sub lege libertas”. Presenti il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il capo della Polizia, Lamberto Giannini, ed il vicedirettore della Direzione servizi di sicurezza e protezione civile della Città del Vaticano, Davide Giulietti, oltre al sottosegretario al ministero dell’Interno, Ivan Scalfarotto, i vicecapo della Polizia, Maria Luisa Pellizzari e Maria Teresa Sempreviva, il direttore dell’Ufficio di collegamento tra gli organi di Polizia che attuano i Servizi di P.S. presso il Vaticano e le autorità della Santa Sede, Felice Colombrino, il dirigente dell’Ispettorato di P.S. presso la Città del Vaticano, Luigi Carnevale, ed una rappresentanza di agenti delle due polizie. Cerimonie simili si sono svolte in tutte le province italiane, accompagnate dal Family day, una giornata di incontri, nelle strutture e negli uffici di Polizia, dedicata ai familiari e amici dei poliziotti, caratterizzata da esibizioni dimostrative delle pattuglie cinofile e degli artificieri e dalla presenza di stand illustrativi della Polizia scientifica, stradale, ferroviaria, postale e di frontiera.