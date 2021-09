San Francesco: fra Moroni (custode Sacro Convento), “soddisfazione per approvazione da parte del governo di ddl in vista di ottavo centenario morte” patrono Italia

“Abbiamo ricevuto con molta soddisfazione la notizia che il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che prevede l’introduzione di disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, che cade nel 2026”. Lo dichiara il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, come rende noto il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. “Mentre stiamo preparando l’itinerario con tutti i membri della famiglia francescana – prosegue il religioso – auspichiamo che tutte le celebrazioni e gli eventi che verranno previsti e realizzati nel nome del santo patrono d’Italia, attraverso il Comitato che verrà istituito, offrano occasioni per la costruzione di percorsi di pace, fraternità e solidarietà, con particolare attenzione alle persone che si trovano in maggiore difficoltà”.