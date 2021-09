Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, venerdì s’inaugura la nuova sede di Binario 7

Da oltre 20 anni, il drop-in Binario 7, servizio gestito dalla Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone su incarico dell’Azienda dei servizi sociali di Bolzano, offre un sostegno alle persone con problemi di dipendenza. “Qui gli ospiti possono tirare un sospiro di sollievo, riposare in un ambiente sicuro e usufruire dell’assistenza del personale volta a limitare i rischi derivanti dal consumo di sostanze psicoattive illegali”, spiega una nota della Caritas altoatesina.

Da circa un anno, il servizio ha cambiato sede, trasferendosi dall’edificio di via Garibaldi, adiacente alla stazione ferroviaria di Bolzano, ai nuovi locali in via di Mezzo ai Piani, sempre a Bolzano. Il nuovo spazio verrà inaugurato e benedetto ufficialmente venerdì 1° ottobre, contestualmente alla partecipazione alla Settimana dell’accoglienza. In questa occasione, la Caritas ripercorrerà gli sviluppi degli ultimi 2 decenni, con uno sguardo rivolto alle sfide future che riguardano l’assistenza e il prendersi cura delle persone con problemi di dipendenza.