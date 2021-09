Assegno temporaneo: De Palo (Forum famiglie), “bene la proroga, ora risolvere le criticità”

“Accogliamo con favore la proroga al 31 ottobre per ricevere gli arretrati fin da luglio dell’assegno temporaneo per figli minori, approvata oggi dal Cdm. Adesso confidiamo che si faccia tesoro delle criticità riscontrate in questi mesi nel sistema di richiesta e di erogazione della misura, soprattutto in vista del varo dell’Assegno unico e universale, dal 1º Gennaio 2022”: lo dichiara Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari.

“Sarebbe ingiusto, infatti, parlare di flop dell’assegno considerato che non è facilmente richiedibile dai nuclei familiari. Questo non è il tempo delle polemiche, chiediamo, quindi, all’Inps di risolvere le oggettive difficoltà di cui soffre il sistema e che l’erogazione abbia una cadenza certa, così che la misura sia davvero l’incentivo per le famiglie che ci auguriamo e non l’ennesimo rebus burocratico da affrontare”, conclude De Palo.