Coronavirus Covid-19: Croce Rossa, domani si conclude il progetto dei tamponi gratuiti nelle stazioni

Si concluderà domani, giovedì 30 settembre, il progetto della Croce Rossa italiana per i tamponi gratuiti. Iniziato a metà aprile nelle stazioni Fs di Roma Termini e Milano Centrale, il progetto è proseguito poi da maggio in altre dieci città italiane (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Genova e Napoli) sempre grazie alla collaborazione del gruppo Fs Italiane. Il progetto, la cui scadenza era fissata già in partenza alla data del 30 settembre, ha consentito di effettuare centinaia di migliaia di test. Secondo quanto riferito dalla Croce Rossa, grazie ad oltre 1.200 volontari e 325 operatori sanitari è stato garantito “uno screening di massa capillare che ha raggiunto in modo trasversale la popolazione, in particolare le fasce meno abbienti”. “I costi – viene precisato – sono stati sostenuti dalla Croce Rossa italiana grazie al contributo della Commissione europea (Direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare) che, attraverso un accordo con la Federazione internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha destinato importanti risorse alle attività di screening in sette Paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) effettuate dalle rispettive Società nazionali della Croce Rossa”.

Secondo Francesco Rocca, presidente della Cri, “attraverso questo imponente screening a livello europeo, abbiamo offerto uno strumento in più nella lotta alla pandemia e ci siamo avvicinati anche a tutte quelle persone che vivono forme di marginalità sociale con conseguente difficoltà ad accedere ai servizi sanitari”.