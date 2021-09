Terza età: mons. Paglia (Pav), “presenterò prossimamente al Papa una nuova Fondazione sugli anziani”

“Presenterò prossimamente all’attenzione del Papa una nuova Fondazione sugli anziani”. Ad annunciarlo è stato oggi il presidente della Pontificia Accademia per la vita (Pav), mons. Vincenzo Paglia, a conclusione della plenaria della Pav. Dopo avere ricordato nel suo lungo e articolato discorso i diversi progetti avviati dall’Accademia, il presidente si è soffermato su “tre temi che appaiono sempre più urgenti, e non soltanto nel mondo occidentale: la questione degli anziani, il dibattito sull’eutanasia e quello sul suicidio assistito”. Di qui il richiamo al grande lavoro fatto dalla Pav su cure palliative e fine vita e alla Nota su Covid e anziani. “È allo studio e la presenterò prossimamente all’attenzione del Papa una nuova Fondazione sugli anziani – ha detto l’arcivescovo -. Come voi sapete per la prima volta nella storia ci troviamo di fronte ad un nuovo fenomeno, quello di una popolazione anziana di massa. Se la nostra società, soprattutto occidentale, ha offerto più anni di vita, grazie anche ai progressi della scienza, dall’altra non sa bene ancora come sostenerli, come difenderli. La pandemia ha mostrato questa profonda e drammatica contraddizione: dare più vita ma non saperla conservare”. Gli anziani, ha concluso, “hanno pagato il prezzo più amaro del Covid-19. L’Accademia vuole affrontare in maniera attenta questa nuova frontiera della vita”.