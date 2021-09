Coronavirus Covid-19: Fnomceo, domani a Roma presentazione nuova campagna vaccini con patrocinio ministero Salute

“Il vaccino ci salva la vita. Vacciniamoci contro il Covid-19”. È questo il messaggio lanciato dalla nuova campagna, ideata dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici) per promuovere la vaccinazione contro il Covid 19. La campagna, si legge in un comunicato, ha ricevuto il patrocinio del ministero della Salute e, oltre che attraverso manifesti 6 metri x 3 in affissione nelle città che aderiranno, sarà diffusa anche sui i canali social, con immagini e brevi clip video. Domani la presentazione alle 12, presso la sede del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in Via Sommacampagna 19 a Roma. Saranno presenti il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, e quello del Cnog, Carlo Verna, a sottolineare l’importanza di un’azione comune e sinergica nell’informazione sulla salute. A partecipare, inoltre, Sergio Iavicoli, direttore comunicazione e rapporti internazionali del ministero della Salute. Invitato il ministro della Salute, Roberto Speranza.