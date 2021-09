Oratori: Csi Roma, domani la conclusione del progetto “Festa dello sport 2021”

Domani 30 settembre, a Roma (Oratorio di San Giuseppe al Trionfale), si concluderà il progetto “Festa dello sport 2021”, realizzato dal Csi Roma (Centro sportivo italiano – Comitato di Roma) e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito delle iniziative finalizzate all’Outdoor Education. Tredici eventi in 13 oratori diversi, organizzati dal 15 al 30 settembre, che hanno coinvolto 650 bambini/e di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e circa 1000 tra genitori e parenti dei bambini che hanno vissuto da protagonisti questa “Festa dello sport 2021”. Ogni giornata polisportiva, spiega in una nota il Csi, è culminata con il “terzo tempo”, evento educativo cui hanno partecipato tutti gli atleti con le loro famiglie. “La pandemia ci ha fatto capire quanto sia importante lo sport per le generazioni più giovani – afferma Daniele Pasquini, presidente del Csi Roma –. Quindi ripartire in quest’anno attraverso delle feste dello sport organizzate nei vari quadranti di Roma per noi è stato un piccolo gesto simbolico verso la città per ripartire dopo mesi di distanziamento sociale. Lo sport può fare tanto per la coesione ma può rappresentare anche un’opportunità per trasmettere messaggi importanti. L’ecologia integrale è il concetto cardine dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e comunica la consapevolezza che tutto è collegato nell’universo, che non esiste forma di vita isolata e autosufficiente, che la preoccupazione per la natura, l’equità verso gli altri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili”. Le attività motorie proposte dall’equipe multidisciplinare del progetto “Festa dello sport 2021” sono state pensate per poter trasmettere i valori dell’ecologia integrale. In ognuno dei 13 eventi di questa manifestazione sono state realizzate 6 postazioni di gioco, ognuna collegata a un argomento dell’ecologia integrale: il calciobalilla umano per la tematica del tutto è connesso; il vortex per far capire il concetto dell’accettazione dei propri limiti; il pacman umano per la cultura dello scarto; il gioco pulisci il campo per sottolineare l’importanza del riciclo; il gioco degli ingranaggi per le emissioni nell’ambiente e costruiamo il nostro gioco per comunicare la casa comune. Il progetto “Festa dello sport 2021” ha promosso stili di vita salutari, attraverso la realizzazione di attività fisiche ma, i comportamenti individuali, come la pratica dell’attività fisica e delle abitudini ecologiche, non sono espressione della sola scelta personale.