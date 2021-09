Digitale: Università Cattolica, domani al via il ciclo di conferenze “Un secolo di futuro”

Quali sono le opportunità e i rischi delle “Information Communication Technologies”? Quali le responsabilità per le Università nella costruzione del futuro? Sono alcuni interrogativi che animeranno la conferenza “Tempi digitali. Per la costruzione di un futuro responsabile”, in programma domani, giovedì 30 settembre, alle ore 17, nell’aula magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1, a Milano) e in diretta streaming sui canali social @Unicatt. A rispondere sarà il filosofo Luciano Floridi, docente all’Università di Oxford, autore del libro “La quarta rivoluzione” e primo ospite del ciclo di conferenze “Un secolo di futuro: l’Università tra le generazioni”, promosso dall’Università Cattolica nell’ambito delle celebrazioni del centenario. L’evento sarà introdotto dal rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli.

Al termine della “lecture”, Luciano Floridi dialogherà con la giornalista e conduttrice Rai Monica Maggioni per approfondire alcuni passaggi della lezione.