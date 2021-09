Commissione Ue: 5 nuove “missioni”. Lotta contro il cancro, risposta ai cambiamenti climatici, tutela oceani, città verdi, Patto europeo per i suoli

La Commissione europea ha varato oggi cinque nuove “missioni Ue”, ovvero, come spiegano a Bruxelles, “un modo nuovo e innovativo di collaborare e migliorare la vita delle persone in Europa e altrove”. Le missioni Ue mirano ad “affrontare le grandi sfide in materia di salute, clima e ambiente e a conseguire obiettivi ambiziosi e stimolanti in questi ambiti”. Tali missioni sosterranno “la ricerca per realizzare le principali priorità della Commissione e trovare risposte ad alcune delle principali sfide che ci troviamo ad affrontare oggi: la lotta contro il cancro, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela degli oceani, dei mari e delle acque, la vita in città più verdi e la garanzia della salubrità dei suoli e degli alimenti”. Si tratta, secondo il collegio dei commissari, “di un nuovo strumento che comprende una serie di azioni, quali progetti di ricerca e innovazione, misure strategiche e iniziative legislative, per conseguire obiettivi concreti con un ampio impatto sociale ed entro un termine stabilito”.

Cinque, dunque, le missioni che punteranno a fornire soluzioni a importanti sfide globali entro il 2030: adattamento ai cambiamenti climatici (sostenere almeno 150 regioni e comunità europee affinché diventino resilienti ai cambiamenti climatici entro il 2030); lotta contro il cancro (per migliorare la vita di oltre 3 milioni di persone entro il 2030 mediante la prevenzione, i trattamenti e le soluzioni per vivere più a lungo e meglio); far rivivere i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030; 100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030; Patto europeo per i suoli (100 laboratori viventi e centri faro per guidare la transizione verso la salubrità dei suoli entro il 2030.

Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione, commenta: “La missione è un modo nuovo di lavorare insieme nell’ambito di Orizzonte Europa. Si tratta anche di un concetto originale nella politica dell’Ue. Le missioni sono impegni a risolvere alcune delle maggiori sfide che ci troviamo ad affrontare oggi. Si tratta di una serie di azioni – progetti di ricerca e innovazione, misure strategiche e iniziative legislative, coinvolgimento dei cittadini – per conseguire obiettivi concreti con un forte impatto sociale”.