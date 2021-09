Papa Francesco: nomina mons. Piero Coda segretario generale della Commissione teologia internazionale

Il Papa ha nominato segretario generale della Commissione Teologica Internazionale mons. Piero Coda, docente di Teologia Sistematica presso l’Istituto Universitario “Sophia” a Loppiano. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Il Papa, inoltre, ha nominato membri della stessa Commissione i reverendi: Edouard Adé, preside dell’Università Cattolica dell’Africa Occidentale a Bobo Dioulasso (Burkina Faso); Yury P. Avvakumov, docente di Teologia e Storia del Cristianesimo presso il Dipartimento di Teologia dell’University of Notre Dame a South Bend (Stati Uniti d’America); Alberto Cozzi, preside dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano; Marek Jagodziński, docente di Teologia Ortodossa presso la Facoltà di Teologia dell’Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino (Polonia); Víctor Ronald La Barrera Villarreal, vice rettore del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe a Bogotá (Colombia); i padri: Jorge José Ferrer, direttore della Scuola di Teologia della Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; Simon Francis Gaine, incaricato della Cattedra Pinckaers di Antropologia Teologica ed Etica dell’Istituto Tomistico della Pontificia Università di San Tommaso – Angelicum a Roma; Etienne Emmanuel Vetö, docente di Teologia Dogmatica presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana a Roma; suor Josée Ngalula, R.S.A., docente di Teologia Dogmatica presso la Facoltà di Teologia dell’Università Cattolica del Congo a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo); i professori Robin Darling Young, docente di Storia della Chiesa presso la School of Theology and Religious Studies dell’Università Cattolica d’America a Washington (Stati Uniti d’America); Reinhard Huetter, docente di Teologia presso la School of Theology and Religious Studies dell’Università Cattolica d’America a Washington (Stati Uniti d’America); Isabell Naumann, dell’Istituto Secolare Dame di Schönstatt, preside della Catholic Institute of Sydney (Australia).