Domani, giovedì 30 settembre, sarà attivo un punto vaccinale dalle ore 9 alle ore 13,30 presso la mensa della Caritas diocesana di Faenza, in via Ugolino d’Azzo Ubaldini 5. Organizzato dall’Asl, in collaborazione con la Caritas diocesana, è rivolto a tutti coloro che non possono accedere alla vaccinazione anti Covid-19 tramite il servizio sanitario nazionale. L’accesso è libero; è possibile prenotarsi chiamando il numero 3285479440.