Custodia del Creato: Greenaccord, a Bari il Forum nazionale. Mons. Satriano, “necessario impego di tutti per alleviare fragilità umane e ambientali”

“‘Nessuno si salva da solo’. Lo slogan scelto da Greenaccord per il XVI Forum nazionale dell’informazione cattolica per la custodia del Creato, alla cui realizzazione volentieri l’arcidiocesi di Bari-Bitonto ha collaborato, coincide con la visione di Chiesa e del mondo che auspichiamo: tutto è connesso! Comunicare, anche attraverso la stampa, l’essere protagonisti di un unico destino che mette in gioco l’intera umanità, rappresenta una sfida per una sempre maggiore responsabilità e dedizione verso le fragilità umane e ambientali, che potranno essere alleviate solo rendendoci tutti parte attiva del nostro essere cittadini e credenti”. Lo dichiara l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, parlando del Forum promosso da Greenaccord onlus, che si svolge dall’1 al 3 ottobre a Bari, nell’aula sinodale “Mons. Magrassi”. Gli fa eco il presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio: “Si tratta di un’occasione per continuare a conoscere, capire e approfondire – con il supporto delle due lettere encicliche di Papa Francesco, Laudato si’ e Fratelli tutti -, le metamorfosi del mondo, tra cambiamenti climatici e mutamenti demografici, nell’intento di aprire le strade dell’avvenire a ‘un nuovo rinascimento sociale ed ecologico’”.

Il Forum, realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto e della Regione Puglia, vedrà la partecipazione di una sessantina di giornalisti e si articolerà in tre sessioni di lavoro, con relatori esperti delle tematiche ambientali e sociali. Si parlerà delle sfide che aspettano il Mezzogiorno, del ruolo dei giovani per una nuova coscienza ambientale, delle possibilità di protezione delle limitate risorse naturali, di mobilità sostenibile.

Nell’ambito del Forum, sarà conferito il Premio giornalistico “Sentinelle del Creato” a 4 giornalisti e a personaggi del mondo dell’arte, della cultura e dell’imprenditoria, che si sono particolarmente distinti nella difesa dell’ambiente. Presentano i giornalisti Roberto Amen e Romina Gobbo.